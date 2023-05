Familie mit Mehrlingen aus Issum „Immer eine Hand zu wenig“

Vera Wagner hält eins ihrer Babys im Arm. Neugierig schaut sich das sieben Monate alte Mädchen um. Ihre zwei Drillingsschwestern liegen in ihren Babyschalen. Die eine nuckelt am Fläschchen, die andere an ihrem Schnuller. Trotz drei wacher Babys im Raum ist es ruhig. „Vor fünf Minuten, als alle Hunger hatten, war das anders“, verrät Vera Wagner. Dann fängt eins der Babys an zu quengeln. Die Mutter tauscht Fläschchen gegen Schnuller und erneut ist es still.