Familiendrama in Essen? Mann in Wohnung erstochen - Frau und Sohn festgenommen

Essen Bei einem mutmaßlichen Familiendrama in Essen ist ein Mann getötet worden. Die Polizei hat Ehefrau (34) und Sohn (17) vorläufig festgenommen, sie waren beim Eintreffen der Polizei in der Wohnung.

Nach einem Notruf am frühen Samstagmorgen hätten Beamte in einer Wohnung einen schwer verletzten 43 Jahre alten Mann gefunden, der wenig später noch am Ort an seinen Stichverletzungen starb, sagte ein Essener Polizeisprecher am Samstag. Nur dessen 34-jährige Ehefrau und sein 17-jähriger Sohn waren beim Eintreffen der Beamten in der Wohnung, sie wurden vorläufig festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an.