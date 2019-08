Zusammenstoß mit Gemüselaster : Familie aus Mülheim verunglückt auf Sri Lanka - drei Tote

Mülheim/Colombo Beim Sommerurlaub auf Sri Lanka ist eine deutsche Familie verunglückt. Ein elf Jahre alter Junge, seine Tante und seine Oma sind nach Angaben der Polizei bei dem Unfall ums Leben gekommen.

Bei dem Unfall im Juli starben ein elfjähriger Junge, seine 53-jährige Großmutter und eine 30-jährige Tante, wie ein Polizeisprecher in dem südlich von Indien gelegenen Land der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die 32 Jahre alte Mutter des Jungen war am Dienstag in einem kritischen Zustand, wie ein Mitarbeiter des Krankenhauses in Colombo sagte. Der 39-jährige Vater, sein jüngerer Sohn und vier weitere Verwandte aus Sri Lanka wurden laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt.