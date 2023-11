Box-Event im Maritim in Bonn Fans jubeln Reality-TV-Stars beim „Fame Fighting“ zu

Dann war es endlich so weit: „Ladies and Gentlemen: Welcome to Fame Fighting“, schallte es durch den Saal. Als Erstes stiegen Vanessa Kovtun und Romina Mina in den Ring. Die 23-jährige Kovtun zog in gelber Kapuzenjacke zu Hip-Hop-Sounds ein, Romina Minas Einzug wurde mit dröhnenden Techno-Beats unterlegt. Das vorsichtige Antasten dauerte nur wenige Sekunden. Es ging gleich heftig zur Sache. Beide waren hoch konzentriert. Einige Schläge saßen. Vanessa nahm Romina gleich in den Schwitzkasten. Der Kommentator verkündet den K.-o.-Sieg nach 1:36 Minuten in der 2. Runde.