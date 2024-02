Ostwestfalen Blind dem Navi vertraut – Geisterfahrerin auf der A2

An einem Parkplatz stoppten die Beamten die 26-Jährige. Die Fahranfängerin erklärte, ihr Navi habe sie am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen angewiesen, von der Beschleunigungsspur nach links abzubiegen. So sei sie zur Geisterfahrerin geworden. Der 26-Jährigen drohe nun ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot, teilte die Polizei am Montag mit. Nur mit viel Glück und durch den schwachen Verkehr am späten Sonntagabend sei nichts Schlimmes passiert.