Tödliche Falschfahrt auf A40 : Spendenaktion für Familie des Bochumers – „Eine einzelne Sekunde, die alles verändert“

Bochum Bei einem Falschfahrer-Unfall auf der A40 kam ein junger Familienvater aus Bochum ums Leben. Seine Freunde sammeln nun Geld für seine Ehefrau und die beiden Kinder. Die Anteilnahme am Schicksal der Familie ist groß.

Nach dem schweren Unfall mit zwei Toten auf der Autobahn 40 bei Bochum am Freitag gibt es nun eine Spendenaktion für die Familie des getöteten 35-Jährigen. Auf der Plattform „Betterplace“ sammeln Freunde des Bochumers für die Frau (36) und die beiden kleinen Kinder (1, 5) des Mannes. „Ein einzelner Moment, eine einzelne Sekunde, die alles verändert“, heißt es in dem Aufruf. „Eure Spende kann ihn nicht wieder zurückbringen, den emotionalen Schmerz nicht lindern und die plötzliche Leere nicht füllen, aber zumindest kann sie dabei helfen, seine Familie in der schweren Zeit nicht noch in finanzielle Not zu bringen.“