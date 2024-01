Gesundheitliche Ungleichheit Fallstudie – starke Unterschiede in der ärztlichen Versorgung in Essen

Soziale und gesundheitliche Herausforderungen innerhalb von Stadtvierteln müssten dringend stärker berücksichtigt werden, hieß es weiter. Finanzielle Anreize für dort praktizierende Ärztinnen und Ärzte, Formen von Stipendien, finanzielle und organisatorische Unterstützung gebe es bereits für Hausärzte auf dem Land. „Aber das Problembewusstsein für die lokale Unterversorgung in der Stadt ist anscheinend sowohl in der Politik als auch in der Selbstverwaltung geringer“, erklärte Schillen.