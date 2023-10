Festnahme in Duisburg Drei Erkenntnisse können aus dem Fall Tarik S. gezogen werden

Der Fall Tarik S. in Duisburg liefert drei Erkenntnisse: Zunächst einmal zeigt seine Festnahme, dass es nach wie vor eine hohe Bedrohungslage durch islamistische Terroristen gibt; durch Einzeltäter, die jederzeit einen Anschlag verüben können. Zweitens beweist der Fall, dass die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden schnell und entschlossen handeln können und Gefährder wie Tarik S. auf dem Schirm haben und überwachen. Dass sie den 29-Jährigen nicht schon früher festgenommen haben, liegt nicht an der Polizei, sondern an den fehlenden rechtlichen Möglichkeiten.