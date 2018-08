Fall Sami A.: Gericht verhängt Zwangsgeld gegen Stadt Bochum

Gelsenkirchen Im Streit um die Abschiebung von Sami A. erhöht das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen den Druck auf die Stadt Bochum. Die Kommune soll 10.000 Euro zahlen - erst einmal. Vielleicht wird der Betrag noch verdoppelt.

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat am Freitag das bisher nur angedrohte Zwangsgeld von 10.000 Euro gegen die Stadt Bochum verhängt. Zugleich drohten die Richter der Kommune ein weiteres Zwangsgeld in gleicher Höhe an. Sie werfen der Stadt vor, sie habe weiterhin nicht ausreichend geprüft, ob Sami A. nach Deutschland zurückgeholt werden könne. „Die Festsetzung und erneute Androhung dienen der Durchsetzung der Verpflichtung der Stadt Bochum, den abgeschobenen Tunesier nach Deutschland zurückzuholen“, teilten die Richter mit.

Der mutmaßliche Ex-Leibwächter des 2011 getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden war am 13. Juli aus Deutschland abgeschoben worden, obwohl das Gelsenkirchener Gericht am Abend zuvor entschieden hatte, dass dies wegen Foltergefahr in Tunesien nicht zulässig sei. Weil in Tunesien gegen ihn ermittelt wird und sein Pass eingezogen wurde, kann er nach Angaben tunesischer Behörden zurzeit nicht nach Deutschland reisen.