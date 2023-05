Das Einsatzprotokoll im Fall Ratingen 11.16 Uhr: Polizist meldet per Notruf, dass sich jemand angezündet habe

Im Fall Ratingen laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Das mögliche Motiv des mutmaßlichen Täters ist noch nicht bekannt. Durch eine wohl absichtlich herbeigeführte Explosion an einer Wohnungstür in einem Hochhaus in Ratingen wurden mehrere Einsatzkräfte teils schwerst verletzt. Im Innenausschuss gab NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag Einzelheiten darüber bekannt, wie es zum Einsatz. Das Protokoll der Tragödie.