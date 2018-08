Fall Nicky Verstappen: Mutmaßlicher Kindermörder nach 20 Jahren identifiziert

Die Familie von Nicky Verstappen und Polizeireporter Peter de Vries (r.) verfolgen am Mittwoch die Pressekonferenz der Polizei in Maastricht. Foto: AFP/MARCEL VAN HOORN

Maastricht Vor 20 Jahren bewegte der Mord an dem elfjährigen Jungen Nicky Verstappen im niederländischen Grenzgebiet viele Menschen in der Region. Jetzt ist es der Polizei offenbar gelungen, den Fall zu klären. Doch der Verdächtige ist auf der Flucht.

Zwei Jahrzehnte nach dem Mord an einem niederländischen Jungen hat die Polizei mit Hilfe von DNA-Proben einen dringend tatverdächtigen Mann identifiziert. Der 55-Jährige Jos Brech halte sich möglicherweise in Frankreich auf und werde mit europäischem Haftbefehl gesucht, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Maastricht am Mittwoch mit. Sie riefen die Öffentlichkeit auf, die Fahndung nach dem mutmaßlichen Mörder des damals elfjährigen Jungen Nicky Verstappen zu unterstützen.