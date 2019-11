Totes Baby in Duisburg : Social-Media-Kampagne soll zu Mias Mutter führen

Duisburg Gut ein Jahr nach dem Fund einer Babyleiche haben die Duisburger Ermittler wieder eine neue Spur. Mit einer bislang einmaligen Kampagne will die Polizei, die das Kind Mia genannt hat, Zeugen aus dem Umfeld der Mutter finden.

Vor fast genau einem Jahr wurde im polnischen Städtchen Kielce in einer Altkleider-Sortieranlage die Leiche eines neugeborenen Mädchens gefunden. Nun geht die Duisburger Polizei im Fall Mia einer neuen Spur nach. „Uns liegen inzwischen die Ergebnisse der Isotopenanalyse vor“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Grahl. „Deren Zusammensetzung beweist, dass die Mutter des getöteten Säuglings aus dem Großraum Duisburg kommt.“ Die Isotopenanalyse ist eine chemische Untersuchung von Gewebeproben des toten Kindes. Bestimmt wird dadurch, welchen Umwelteinflüssen die Mutter ausgesetzt war. Die Ergebnisse wurden mit Referenzwerten aus Duisburg verglichen. Mitarbeiter mehrerer Labore im In- und Ausland haben herausgefunden, dass zumindest die Mutter in Duisburg und Umgebung gelebt hat. Diese Erkenntnis ist für die Polizei wichtig. „Das heißt für uns, dass wir unsere Anstrengungen jetzt noch einmal deutlich intensivieren können“, so Grahl.