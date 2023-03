Bewegende Trauerfeier in Freudenberg Abschied von Luise

Pastor Thomas Ijewski hat die schwere Aufgabe, Worte des Trostes zu finden. Luise ist am 12. März von zwei Mitschülerinnen getötet worden, sie sind zwölf und 13 Jahre alt. „Wie sollen wir fassen, was nicht zu fassen ist?“, fragt der Pastor. „Wir hätten so viele Fragen. Luise ist tot – Eure Luise.“ In der Aula sind alle Blicke nach vorn gerichtet. Auf der Bühne steht ein gerahmtes Foto von einer glücklich lachenden Luise. „Wie gern hätten wir sie in die Zukunft begleitet“, sagt der Pastor. Welches Leben hätte sie gewählt, welche Partner, welchen Beruf? „All das ist vorbei, bevor es angefangen hat.“ Viele Tränen fließen, als das Lied „Flugzeug aus Papier“ von Sarah Connor gespielt wird: „Jetzt fliegst du hoch, lässt einfach los, was mach ich bloß?“ Weinende Schülerinnen reichen sich Taschentücher, nicken sich zu und nehmen sich an den Händen. „Du warst doch eben noch bei mir“, heißt es in dem Lied.