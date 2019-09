Nach Urteil im Fall Lügde : Verteidiger und Staatsanwaltschaft gehen wohl nicht in Revision

Die Angeklagten Mario S. und Andreas V. stehen neben ihren Rechtsanwälten im Landfgericht Detmold. Foto: dpa/Bernd Thissen

Detmold Lange Haft plus Sicherungsverwahrung: Das Urteil im Missbrauchfall Lügde wird voraussichtlich rechtskräftig. Verteidiger und Staatsanwalt deuteten an, nicht in Revision gehen zu wollen.

Nach nur zehn Verhandlungstagen hat das Landgericht Detmold am Donnerstag 13 Jahre Haft gegen Andreas V. (56) verhängt und zwölf Jahre gegen Mario S. (34). Nach Verbüßung dieser Strafen sollen die Männer in Sicherungsverwahrung genommen werden, die es in NRW nur in der Justizvollzugsanstalt Werl gibt. Dort bleiben sie so lange eingesperrt, bis ein Gutachter ihnen ihre Ungefährlichkeit bescheinigt. „Sie werden auf unabsehbare Zeit hinter Gittern bleiben“, sagte die Vorsitzende Richterin Anke Grudda.

„Abscheulich, monströs, widerlich – diese Worte reichen nicht, um das zu beschreiben, was den Kinder widerfahren ist“, sagte Grudda. Nach zehn Verhandlungstagen bleibe auch beim Gericht ein Gefühl der Fassungslosigkeit angesichts der vielen Opfer und Taten. Anke Grudda sagte in der Urteilsbegründung: „Wir müsssen es heute einmal klar beim Namen nennen. Wir sprechen von Anal-, Vaginal- und Oralverkehr, und das jüngste Opfer war vier Jahre alt. Manche Kinder waren so klein, dass sie überhaupt nicht realisieren konnten, was ihnen angetan wurde.“

Andreas V. wurde unter anderem wegen 285 Missbrauchsfällen verurteilt. 223 dieser Taten wertete das Gericht als schweren Missbrauch, was einer Vergewaltigung entspricht. Allein die heute acht Jahre alte Pflegetochter soll 129 mal Opfer geworden sein, wobei die Nebenklageanwälte das Zehnfache dieser Zahlen für realistisch halten.

Das gilt auch für die Opfer von Mario S.. Hier sah das Gericht 147 Taten als bewiesen an, 48 davon als schweren Missbrauch. Das Gesetz sieht als Höchststrafe 15 Jahre vor, doch fordert es, Geständnisse strafmildernd zu werten. Zudem musste die Kammer berücksichtigen, dass die Angeklagten nicht vorbestraft waren.

Jürgen Bogner, der Verteidiger von Mario S., sagte, er werde keine Revision gegen das Urteil einlegen. Anwalt Johannes Salmen erklärte, auch er strebe keine Revision an: „Wenn mein Mandant sie nicht möchte, werde ich ihn nicht dazu drängen. Das klären wir Anfang der Woche.“ Oberstaatsanwalt Ralf Vetter ließ ebenfalls erkennen, dass die Staatsanwaltschaft mit dem Urteil zufrieden ist.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte dem Westfalen-Blatt: „Die Urteile sind eine Warnung an alle Täter. Besonders die Anordnung der Sicherungsverwahrung. Solche Täter sind aber eine zu große Bedrohung, als dass man sie nach Verbüßung ihrer Strafe einfach wieder auf freien Fuß lassen könnte.“ Reul sagte weiter, er freue sich, dass die gute Arbeit der Polizei in Bielefeld und der Justiz zu diesem schnellen Urteilen geführt habe. „Meine Lehre aus diesem Fall ist, dass wir besser und schneller werden müssen. Das ist das vorrangige Ziel meiner Amtszeit.“