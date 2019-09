Klare Worte bei Lügde-Urteil : „Das Leid der Kinder war Ihnen gleichgültig“

Detmold Das Urteil im Prozess um den hundertfachen Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde ist gesprochen. Die Angeklagten müssen lange in Haft.

Die beiden Angeklagten im Lügde-Prozess nehmen die langen Haftstrafen weitgehend teilnahmslos zur Kenntnis: Äußerlich ist Andreas V. und Mario S. auf der Anklagebank im Landgericht Detmold am Donnerstag keine Überraschung anzumerken, als die Jugendschutzkammer die beiden zu 13 und zwölf Jahren Haft verurteilt. Nach deren Verbüßung müssen sie dem Urteil zufolge zudem in Sicherungsverwahrung - dies sei "zwingend erforderlich", befindet das Gericht.

Naturgemäß rückt die Vorsitzende Richterin Anke Grudda am letzten Tag des Prozesses um die bedrückende Missbrauchsserie auf dem Campingplatz von Lügde im Lipperland die "perfiden" und "niederträchtigen" Taten der beiden Angeklagten in den Mittelpunkt. Doch schnell wird in der gut 45-minütigen Urteilsbegründung klar, dass die Richterin auch die Opfer und ihre Leiden in den Blick nimmt.