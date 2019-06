Prozess um Missbrauchsfall Lügde : Beide Hauptangeklagte legen Geständnisse ab

Detmold Jahrelang sollen Dutzende Kinder auf einem Campingplatz in Lügde sexuell missbraucht worden sein - hundertfach. Ihre mutmaßlichen Peiniger stehen nun in Detmold vor Gericht. Zu Beginn haben die zwei Hauptangeklagten Geständnisse abgelegt.

Im Prozess um hundertfachen Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde haben die beiden Hauptangeklagten am ersten Verhandlungstag überraschend Geständnisse abgelegt. Andreas V. (56) und Mario S. (34) räumten die angeklagten Taten am Donnerstag vor dem Detmolder Landgericht über ihre Verteidiger weitestgehend ein. Bei den Ermittlungen waren mehr als 40 Opfer identifiziert worden, angeklagt sind die Gewalttaten gegen 34 minderjährige Opfer, wie eine Gerichtssprecherin sagte.