Abschlussbericht der Polizei : Opfer in Lügde mussten offenbar andere Kinder sexuell missbrauchen

Opfer in Lügde mussten offenbar andere Kinder sexuell missbrauchen

Lügde Aus dem Abschlussbericht, den die Ermittler im Fall Lügde nun an die Staatsanwaltschaft übergeben haben, gehen grausame Details hervor. Einer der Beschuldigten soll Kinder zum Missbrauch an anderen Kindern gezwungen haben. Diese Woche könnte Anklage erhoben werden.

Nach der Missbrauchsserie auf einem Campingplatz in Lügde haben die Ermittler ihren Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft übergeben. Wie das "Westfalen-Blatt" berichtet kam bei den Ermittlungen zutage, dass mehrere Opfer gezwungen wurden, ihrerseits andere Kinder sexuell zu missbrauchen. In den kommenden Tagen dürften nun erste Anklagen erhoben werden.