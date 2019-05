Kindesmissbrauch : Fall Lügde: Hohe Strafen erwartet

Düsseldorf/Lügde Der Anwalt vier missbrauchter Kinder rechnet mit Haftstrafen von bis zu 14 Jahren für die zwei Hauptbeschuldigten. Die Ermittlungen behindern offenbar die Aufklärung anderer Sexualdelikte.

Wüller vertritt vier Opfer, die in Lügde sexuell missbraucht worden waren. Behutsame Befragungen von missbrauchten Kindern und Jugendlichen hätten so klare Aussagen ergeben, dass jedem der zwei Hauptbeschuldigten genügend schwere Verbrechen nachgewiesen werden können, meint er. Er hält es für gut möglich, dass die zwei Männer nach der Haft in Sicherheitsverwahrung kommen: „Wer sich über viele Jahre an kleinen Kindern vergeht, ist als Hangtäter zu betrachten. Der darf nie wieder freikommen.“