Missbrauchskandal Lügde : Abrissunternehmer im Zwielicht

Lügde Im Missbrauchskandal von Lügde will ein Abrissunternehmer im Bauschutt des Täters weitere Kinderpornos gefunden haben, die die Polizei übersehen hat. Allerdings könnte die Glaubwürdigkeit des Unternehmers in Frage stehen. Möglicherweise ist er Sympathisant der Reichsbürger-Bewegung.

Die CDs will der beauftragte Abrissunternehmer im Abbruch-Schutt gefunden haben. Der Abrissunternehmer selbst steht aber möglicherweise im Zwielicht. Auf die Frage des SPD-Abgeordneten Christian Dahm, ob der Unternehmer der Reichsbürgerszene zuzuordnen sei, sagte Reul, gegen den Mann werde nicht ermittelt.

Nach übereinstimmenden Informationen unserer Redaktion aus dem Umfeld des Ministeriums und aus ranghohen Polizeikreisen soll der in Niedersachsen lebende Mann unlängst jedoch eine behördliche Zahlungsaufforderung mit der für Reichsbürger typischen Begründung abgelehnt haben, die Bundesrepublik sei nicht befugt, solche Zahlungen zu verlangen. „In NRW würden wir ihn als Reichsbürger einstufen, aber in Niedersachsen gelten andere Regularien“, heißt bei mit dem Vorgang Vertrauten der NRW-Polizei. Sein Vater, der noch immer mit dem Abrissunternehmen verbunden sei, wird in NRW angeblich als Reichsbürger geführt.