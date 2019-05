Kindesmissbrauch in NRW : Ermittler beklagen Personalnot wegen Lügde - andere Fälle bleiben auf der Strecke

Lügde/Düsseldorf Belastet die massive Konzentration von Kräften in Lügde die Aufklärung anderer Sexualdelikte? Ermittler deuten an, dass andere Fälle derzeit brach liegen. 2018 musste die NRW-Polizei 2422 Fälle von Kindesmissbrauch ermitteln.

Die mehrfach und auf inzwischen 76 Mann aufgestockte Ermittlungskommission „Eichwald“ klärte monatelang den wohl schwersten Fall von Kindesmissbrauch in der Landesgeschichte auf. Enorme Kapazitäten erforderten dabei die Auswertung von mehreren Millionen Fotos und Hunderttausenden Videos mit kinderpornografischem Material, die als Beweismaterial sichergestellt wurden. Einem 56-jährigen Dauercamper und seinem Komplizen (33) wird vorgeworfen, mehr als 40 Kinder über Jahre hinweg missbraucht und dabei gefilmt zu haben. Die beiden Männer und ein weiterer 49-Jähriger aus Stade (Niedersachsen) sitzen in Untersuchungshaft. Zudem wird gegen weitere fünf Beschuldigte wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs, des Besitzes von kinderpornografischem Material oder Strafvereitelung ermittelt.

Das NRW-Innenministerium schloss auf Anfrage unserer Redaktion nicht aus, dass die Aufklärung anderer Falle unter der EK „Eichwald“ leidet. Ein Sprecher sagte: „Die Kreispolizeibehörden, die dortigen Führungskräfte und kriminalpolizeilichen Sachbearbeiter und auch das Ministerium werden alles dafür tun, auch in allen anderen Ermittlungsverfahren die notwendigen Ermittlungen innerhalb der zulässigen Fristen zu bearbeiten.“ Auch in den übrigen Kreispolizeibehörden stünden nach wie vor Fachkräfte zur Aufklärung von Sexual- und Kindesmissbrauchsdelikten zur Verfügung. „Es liegt jedoch in der Natur der Sache, dass bei außergewöhnlich komplexen Kriminalfällen Personal gebündelt und temporär aus anderen Aufgabenbereichen oder Behörden zugeordnet wird“, so der Sprecher.