Interview mit Opfer-Anwalt zum Fall Lügde : „Die Aussagen der Kinder sind eindeutig"

Foto: dpa/Guido Kirchner 24 Bilder Campingplatz in Lügde Tatort in Fällen von Kindesmissbrauch.

Köln Der Fall Lügde sorgt bundesweit für Entsetzen. Rechtsanwalt Peter Wüller vertritt vier mutmaßliche Opfer. Seit dem Wochenende liegt ihm die 1000 Seiten starke Akte vor – und er sagt: Die mutmaßlichen Täter dürfen nie wieder freikommen.

Der Bielefelder Rechtsanwalt Peter Wüller wird im Prozess um den Missbrauchsfall Lügde als Nebenkläger auftreten. Seit dem Wochenende arbeitet er sich durch die 1000 Seiten starke Ermittlungsakte.

Herr Wüller, Sie haben die Akte im Fall Lügde von der Staatsanwaltschaft bekommen. Wie sind die Vernehmungen der Kinder, die die wichtigsten Zeugen sind, gelaufen?

Wüller Ich habe die 1000 Seiten starke Akte noch nicht komplett durchgearbeitet, aber was ich schon sagen kann ist, dass die Vernehmungen der Kinder nach meinem Eindruck sehr gut gelaufen sind. Sie wurden von geschulten Beamtinnen und Beamten befragt, sehr kindgerecht, da gibt es nichts zu beanstanden. Die Beamten der Bielefelder Polizei haben sich sehr viel Zeit genommen, erst einmal behutsam das Vertrauen der Kinder zu gewinnen.

Was ist für Sie als Vertreter von vier mutmaßlichen Opfern besonders wichtig?

Wüller Worauf es am meisten ankommt: Sämtliche Kinder schildern die gleichen Taten. Es gibt keine Widersprüche. Ob Mädchen oder Jungen, sie alle beschreiben schweren sexuellen Missbrauch. Auch Kinder, die sich untereinander gar nicht kennen, schildern Identisches und Taten, die nach ähnlichem Muster abgelaufen sind.

Also bestätigen die Vernehmungen die Vorwürfe?

Wüller Die Aussagen der Kinder reichen aus meiner Sicht schon für sich genommen ganz klar aus, um die Anklagevorwürfe zu bestätigen – auch ohne Bild- und Videomaterial. Das hatte die Staatsanwaltschaft Detmold im Vorhinein gesagt, ich kann das bestätigen.

Über welche Taten sprechen wir?

Wüller Es geht um schwersten sexuellen Missbrauch, Vergewaltigungen jeglicher Art, es geht um Jungen und Mädchen. Alle schildern ähnliche Taten. Es ist schwer, ihre Aussagen zu lesen. Kinder sollen auch gezwungen worden sein, sich gegenseitig sexuell zu missbrauchen und bei Vergewaltigungen zuzuschauen.

Wie erklären Sie sich, dass das Umfeld auf dem Campingplatz offenbar nichts bemerkt hat?

Wüller Ich weiß es nicht. Das schockiert mich vor allem deshalb, weil aus den Feststellungen der Polizei folgt, dass der Hauptbeschuldigte seit 1990 Kinder und Jugendliche schwer sexuell missbraucht haben soll. Das sind fast 30 Jahre. Es geht um Dutzende Kinder. Und der Tatort war ja kein abgelegenes Haus im Wald. Die meisten Taten sollen im Wohnwagen auf dem Campingplatz geschehen sein, da sind hunderte andere Menschen. Wenn man den langen Zeitraum betrachtet, muss ich sagen: Das verstehe ich nicht.

Der Hauptbeschuldigte Andreas V. war Zeugen zufolge ein „Magnet für Kinder“. Wie kann das sein?

Wüller Mein persönlicher Eindruck ist: Der Campingplatz war für die Kinder nichts anderes als ein großer Abenteuerspielplatz. Die waren gern da, das sagen auch alle. Manche haben da Verwandte besucht alle 14 Tage am Wochenende – und so den Beschuldigten kennengelernt.

Wie soll er sie manipuliert haben?

Wüller Es gab wohl etwas, das ich Belohnungssystem nennen würde: Die Kinder bekamen Eis und Geschenke, man machte Ausflüge mit ihnen, wenn sie machten, was von ihnen verlangt wurde. Sie alle kommen aus einfachen sozialen Verhältnissen. Es gab auf dem Campingplatz ein Trampolin, viele andere Kinder, das war ein Ambiente, das sie schön fanden. Keines der Kinder war gegen seinen Willen dort. Die beiden Hauptbeschuldigten, die die Kinder regelrecht untereinander getauscht haben sollen, sollen aber auch Drohungen ausgesprochen haben. Die Kinder haben den Ermittlern von einem „Wohnwagenarrest“ berichtet, mit dem ihnen gedroht wurde, wenn sie nicht gehorchten.

Berichten die Kinder neben dem sexuellen Missbrauch auch von Schlägen oder anderer Gewalt?

Wüller Mehrere Kinder haben davon gesprochen, dass der Hauptverdächtige sie etwa auf den Arm geschlagen habe. Was den sexuellen Missbrauch betrifft, konnten viele aufgrund ihres Alters und ihre Unbefangenheit gar nicht erkennen, was ihnen angetan wurde. Was wir als schweren sexuellen Missbrauch bezeichnen, können sie gar nicht als Straftat erfassen. Zum Glück haben wir nicht nur die Aussagen der vier- und fünfjährigen Kinder, sondern auch die von 13-Jährigen. Die können eine Tathandlung ganz anders beschreiben als die Kleinen.

Sie werden im Prozess vier Kinder zwischen vier und 13 Jahren als Nebenkläger vertreten. Haben Sie mit den Kindern gesprochen?

Wüller Nein, ich spreche nicht mit ihnen. Nur mit ihren Eltern. Die Kinder sind belastet genug. Ich stehe mit einer Psychologin im ständigen Kontakt, die die Kinder betreut, und das macht sie sehr gut. Keines der Kinder bekommt mit, was gerade passiert, und das ist gut so. Die Eltern, die den Hauptbeschuldigten seit Jahren kannten, sind entsetzt. Sie sagen, dass sie ihm all das niemals zugetraut hätten.

Nach allem, was bei den Ermittlungen schief gelaufen ist – so sind mehr als 150 CDs und DVDs verschwunden, die bei V. sichergestellt worden waren – glauben Sie, die Beweise werden vor Gericht für Verurteilungen ausreichen?