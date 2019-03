Nach Fall in Düsseldorf: Ermittlungen gegen Pfarrer in Lübbecke nach Belästigungsvorwürfen

Düsseldorf Die katholischen Gemeinden in Düsseldorf sind verunsichert. Ihr Stadtdechant wurde wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung beurlaubt. In Ostwestfalen gibt es Vorwürfe gegen einen evangelischen Geistlichen.

Nach der Beurlaubung eines hohen katholischen Geistlichen in Düsseldorf wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung hat sich das Erzbistum Köln in einem Brief an die Gemeinden gewandt. „Dieser Vorgang ist für viele sicher eine erschütternde und belastende Nachricht“, schrieb der Leiter der Abteilung Seelsorge-Personal, Pfarrer Mike Kolb. „Verunsicherung und ein tiefgreifender Vertrauensverlust sind die bleibenden Spuren.“ Zunächst aber müsse die unabhängige Überprüfung und das Ergebnis des Verfahrens abgewartet werden. Die Erklärung des Erzbistums wurde am Wochenende in den Schaukästen der Altstadtkirchen ausgehängt und in den Messen verlesen.