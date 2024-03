Prozess in Aachen Freund von getöteter Frau sagt vor Gericht aus – Chat hörte plötzlich auf

Im Mordprozess gegen einen 42 Jahre alten Mann vor dem Landgericht Aachen hat am Montag der Freund des Opfers ausgesagt. Der 37 Jahre alte Pole war nach Kenntnis der Ermittler der letzte Chat-Kontakt der 29-jährigen getöteten Frau. Der Ehemann des Opfers steht seit Februar in Aachen wegen Mordes vor Gericht. Er soll die Frau an dem Abend im Oktober 2016 bei einem Streit überraschend angegriffen und getötet haben. Die Frau soll ihm kurz zuvor mitgeteilt haben, dass sie ihn mit dem gemeinsamen Kind verlassen und zu ihrem neuen Partner ziehen wolle.