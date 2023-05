Keine „Aussagekonstanz“ Neunjähriges Opfer kann im Fall Attendorn keine Aussage machen

Laut Staatsanwaltschaft hat der vom Gericht bestellte Ergänzungspfleger - ein Anwalt - mitgeteilt, dass das Mädchen nicht aussagen werde. Es sei schwierig, einen Zugang zu dem Kind zu finden. Eine Vernehmung wäre für das Mädchen zudem sehr belastend. Außerdem könne man laut Staatsanwaltschaft von keiner „Aussagekonstanz“ ausgehen. So könnte man in kurzer Zeit auf die gleiche Frage zwei verschiedene Antworten bekommen. Die Ermittlungen liefen nun weiter. Ob die Beweise am Ende für eine Anklage ausreichen werden, sei offen.