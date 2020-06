Untersuchungsausschuss im Landtag : Fall Amad A. - „Riesenprobleme“ mit NRW-Polizei-Software

Düsseldorf/Kleve Im Fall Amad A. verdichten sich die Hinweise, dass die NRW-Polizeisoftware Viva einen Anteil daran hatte, dass der Syrer unschuldig hinter Gitter kam. Ein Kommissar berichtete dem Untersuchungsausschuss in Düsseldorf über „massive Probleme“ mit dem Programm.

Im Fall des unschuldig eingesperrten und verbrannten Syrers Amad A. ist die zentrale NRW-Polizeisoftware Viva in die Kritik geraten. Ein Kommissar berichtete dem Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags am Dienstag in Düsseldorf über „massive Probleme“ mit dem Programm.

Entsprechend habe er die ihm unterstellte Sachbearbeiterin nicht angewiesen, Personensätze zusammenzuführen. Diese hatte behauptet, den Auftrag, die Daten des Syrers Amad A. mit denen des Afrikaners Amedy G. zusammenzuführen, entweder von Kolleginnen, oder ihrem Vorgesetzten erhalten zu haben. „Ich nehme an, sie hat eine falsche Entscheidung getroffen in der Absicht, das Richtige zu tun“, sagte der Zeuge.

Der hellhäutige Syrer war den bisherigen Ermittlungen zufolge im Juli 2018 irrtümlich wegen eines Haftbefehls eingesperrt worden, der für den Schwarzen Amedy G. aus Mali galt. Amad A. hatte wochenlang in Kleve unschuldig im Gefängnis gesessen und schließlich in seiner Zelle selbst Feuer gelegt. Dabei erlitt er so schwere Verbrennungen, dass er im September 2018 in einer Klinik starb.