Kostenpflichtiger Inhalt: Fahrzeuge ohne Nummernschilder : Immer mehr Schrottautos auf den Straßen in NRW

Ein Aufkleber des Ordnungsamtes Duisburg klebt auf der Seitenscheibe eines Autos ohne Nummernschild. (Archivbild 2015). Foto: Christoph Reichwein (crei)/Ilgner

Düsseldorf In Gelsenkirchen wurden in diesem Jahr dreimal so viele halterlose Fahrzeuge gemeldet, wie noch vor wenigen Jahren. Auch in anderen NRW-Städten sorgen Schrottautos regelmäßig für Ärger. Die Ordnungsämter gehen gegen das Problem vor.