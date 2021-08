Regelung in NRW verlängert : Online-Theorie in Fahrschulen bis Juni 2022 möglich

Fahrschulen in NRW dürfen auch in Zukunft ihren Theorie-Unterricht online anbieten. Foto: dpa/Swen Pförtner

Exklusiv Düsseldorf Aufgrund der Pandemie gab es eine Ausnahmeregelung für Fahrschulen, sie durften ihren Unterricht auch in Onlinekursen anbieten. Das Landesverkehrsministerium Nordrhein-Westfalen hat die Regelung jetzt bis Juni 2022 verlängert.

Die Genehmigung wäre in NRW eigentlich Ende September ausgelaufen, doch jetzt kam durch die Regierungsdirektorin Judith Grothe aus dem Verkehrsministerium die gute Nachricht für viele Fahrschulen: Auch noch in Zukunft können sie ihren Theorie-Unterricht online anbieten.

NRW ist damit das erste Bundesland, das diesen Schritt geht. In Thüringen und Sachsen sind diese Genehmigungen beispielsweise ausgelaufen, dort ist Fahrschul-Unterricht nur noch in Präsenz möglich. Aufgrund der vergleichsweise geringen Inzidenzen ist der Unterricht vor Ort aktuell zwar möglich, sollten die Fallzahlen aber steigen, droht in NRW für außerschulische Bildung aber ab Inzidenzstufe zwei eine Testpflicht. Nach den Sommerferien könnten steigende Inzidenzen die Fahrschulen wieder vor ein Problem stellen.

Deswegen begrüßt auch Ahmed Baziou, Präsident des Verbands Innovativer Fahrschulen Deutschland (VIFD), die Entscheidung zur Verlängerung der Ausnahmegenehmigung: „Fahrschulen erhalten dadurch die Planungssicherheit, die sie in der Pandemie brauchen. NRW ist hier einmal mehr Vorreiter, und wir hoffen, dass andere Bundesländer dem Beispiel noch vor Ende der Sommerferien folgen werden. Ein modernes Fahrschulwesen braucht perspektivisch die Onlinetheorie fest im Gesetz verankert – auch nach Covid.“ Der noch recht junge Verband lobt die Zusammenarbeit mit dem hiesigen Ministerium. Nur so könne man erreichen, dass das Fahrschulwesen modern und konkurrenzstark bliebe. Durch die Option für Fahrschulen, Theorieunterricht auch online anzubieten, könne ein zeitgemäßer, bedarfsgerechter und nachhaltiger Fahrschulbetrieb gewährleistet werden, heißt es in einem Positionspapier des VIFD. „Das würde die Branche finanziell unterstützen und den Schülern ein moderneres und leichter zugängliches Angebot bieten“, so ein Sprecher des Verbandes.