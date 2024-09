Vorher bis zu sechs Wochen Fahrschüler müssen in NRW nicht mehr auf Prüfungstermin warten

Wer in Nordrhein-Westfalen seinen Führerschein machen will, muss nicht mehr lange auf einen Prüftermin warten. „Es gibt keine Wartezeiten“, sagte ein Sprecher des Tüv Rheinland auf dpa-Anfrage. Üblich sei eine Vorlaufzeit von zwei Wochen, die dem Fahrschüler „noch einmal Zeit zu einer etwas intensiveren Vorbereitung durch Fahrstunden“ gebe. Während der Coronazeit hatte die Wartezeit nach früheren Angaben bis zu sechs Wochen betragen. Anders als etwa in Bayern fehlten auch keine Fahrprüfer.