Nörvenich bei Düren : Auto erfasst Jungen auf Fahrrad – Sechsjähriger stirbt

Ein beschädigtes Fahrrad liegt nach einem Unfall am Straßenrand (Symbolbild). Foto: Guido Schulmann

Nörvenich In Nörvenich im Kreis Düren ist es zu einem schrecklichen Unfall gekommen, bei dem ein sechsjähriger Junge starb. Er war mit einem Freund auf dem Fahrrad unterwegs – dann erfasste ein Auto die beiden Jungen.

Ein sechs Jahre alter Junge ist in Nörvenich in Nordrhein-Westfalen von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Er radelte mit einem Gleichaltrigen auf einem von Pollern begrenzten Fußgängerweg, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Die Jungen fuhren dann auf die Straße - wo sie ein Auto erfasste.