Kostenpflichtiger Inhalt: Tödlicher Fahrrad-Unfall in Bonn : Ersthelferin beklagt mangelnde Hilfsbereitschaft anderer Verkehrsteilnehmer

Ein weißes Fahrrad mit einem schwarzen Kreuz erinnert an einer Ampelkreuzung an einen Fahrradunfall mit tödlichen Ausgang. (Symbolfoto). Foto: dpa/Holger Hollemann

Bonn An einer Straßenkreuzung in Bonn hat ein Lkw am Montagvormittag beim Abbiegen eine Radfahrerin erfasst. Die 25-Jährige starb wenig später. Eine Ersthelferin war geschockt von dem Verhalten vieler Passanten.