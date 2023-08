Fahrgast in Essen fast totgeprügelt Schläger müssen ins Gefängnis – „Ich konnte nicht mehr aufhören“

Nach einer lebensgefährlichen Gewaltattacke in einer Essener Straßenbahn sind zwei Männer zu jeweils fast vier Jahren Haft verurteilt worden. Die 20 und 33 Jahre alten Angeklagten hatten am 17. September 2022 einen Fahrgast ins Koma geprügelt. Der 35-Jährige erlitt unter anderem ein Schädelhirn-Trauma - laut Urteil des Essener Landgerichts schwebte der Mann damals in akuter Lebensgefahr. Im Prozess hatten die rumänischen und polnischen Angeklagten Geständnisse abgelegt. Die Urteile lauten auf gefährliche Körperverletzung, konkret müssen die beiden jeweils drei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis.