Lebensgefährliche Verletzungen : Unbekannter fährt Essener an und flüchtet

Unbekannter fährt Essener an und flüchtet

Essen Die Polizei sucht einen flüchtigen Autofahrer, nachdem in der Nacht zu Sonntag bei einem Zusammenstoß in Essen ein junger Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Die Polizei prüft, ob der Verletzte vielleicht sogar mit Absicht angefahren wurde.

Auf einer Straße in Essen ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Im Anschluss sei der Autofahrer geflüchtet, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.