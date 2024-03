Wenden in der Rettungsgasse „Solche Fahrer handeln unverantwortlich“

Dass Fahrer auf der Autobahn bei einem Stau wenden, kommt zwar selten, aber immer wieder vor. So etwa nach einer Kollision auf der A45 bei Dortmund im Jahr 2022, bei der mehrere Menschen verletzt wurden. Etliche Autofahrer am Stauende sollen gedreht und so versucht haben, die Autobahn zu verlassen. Weil der Polizei Zeugenaussagen und Fotos vorlagen, wurden Strafverfahren eingeleitet. Dass Rettungsgassen dazu genutzt werden, um die Autobahn zu verlassen, verschärft das Fehlverhalten noch. Einige Jahre zuvor konnten TV-Journalisten auf der A 29 in Oldenburg sogar filmen, wie ein Tanklaster und andere Fahrzeuge in der Rettungsgasse wendeten, um einem Stau zu entgehen. Danach fuhren sie entgegen der Fahrtrichtung über eine Ausfahrt ab, wie die Polizei mitteilte.