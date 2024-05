Ultras hetzen gegen Polizei „Es ist befremdlich, wenn sich die Polizei aufs Übelste beschimpfen lassen muss“

„Wer solche Transparente hochhält und befürwortet, der ist für mich kein Fußballfan“, sagte Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in NRW. Er nimmt auch den Verein in die Verantwortung. „Einerseits setzt man sich als Verein öffentlich gegen Hass und Hetze ein, anderseits wird so ein abscheuliches Spruchband voller Hass und Hetze in der Kurve von sogenannten Fans toleriert und unkommentiert gelassen. Das ist ein Widerspruch. Ich erwarte vom Verein eine vernünftige und klare Erklärung dafür“, so Mertens.