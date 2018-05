Fahndung mit Foto nach Betrügerin in Witten

Oberhausener Polizei sucht dreiste Betrügerin : Unbekannte hebt Geld unter falschem Namen ab

Foto: Polizei Oberhausen

Witten/Düsseldorf Eine Frau soll unter falschem Namen Bargeld an einem Bankschalter in Witten abgehoben haben. Damit kaufte sie sich teure Kleidung in Düsseldorf und im Internet ein Handy. Die Polizei fahndet jetzt mit einem Foto nach ihr.

Die abgebildete junge Frau hat laut Polizei unberechtigterweise an einem Schalter in einer Wittener Bankfiliale einen vierstelligen Bargeldbetrag abgehoben. Mit dem Geld kaufte sie mehrere hochwertige Kleidungsstücke in einem Düsseldorfer Geschäft und ein teures Handy im Internet.



Bei den Taten im März 2018 hat sie sich als eine andere Person ausgegeben. Die entstandene Schadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro.

Eine Überwachungskamera hat die mutmaßliche Betrügerin aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Bochumer Betrugskommissariat unter der Telefonnummer 0234 9094605.

(see)