Fadenpilz-Problem in vielen Barbershops „Der Pilz kann zu bleibendem Haarausfall führen“

Hofmann Bis vor fünf Jahren kamen solche Infektionen mit Trichophyton tonsurans sehr selten vor. Mit der enormen Verbreitung von Barbershops in den Großstädten ist es in den vergangenen Jahren zu einem starken Anstieg der Infektionen auf der Kopfhaut und im Bartbereich gekommen. Vor zwei Jahren haben Forscher der Uni Kiel die Sporen an Rasierklingen und in Schubladen in Barbershops nachweisen können. Man führt die enorme Ansteckungswelle auf mangelnde Hygiene in einigen Barbershops zurück. Heute tritt der Pilz drei- bis fünfmal häufiger auf als noch vor fünf Jahren.