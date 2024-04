Das sagt IT.NRW Fachkräfte im Gesundheitswesen in NRW oft unterdurchschnittlich bezahlt

Über alle Berufe hinweg haben vollzeitbeschäftigte Fachkräfte in Nordrhein-Westfalen im Schnitt 3 662 Euro im Monat verdient. Überdurchschnittlich entlohnt wurden den Statistikern zufolge Fachkräfte in der Alten- (3926 Euro) und Krankenpflege (4096 Euro). Zum 1. Mai 2024 steigen die Verdienste in der Altenpflege durch die Erhöhung des Pflegemindestlohns an.