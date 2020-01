Achtmal mehr Patienten pro Praxis als in der Stadt : Kaum Fachärzte in ländlichen Gebieten in NRW

Düsseldorf In den ländlichen Regionen Nordrhein-Westfalens gibt es deutlich weniger Fachärzte als in den Städten. Wir zeigen die Verteilung.

Wie das statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte, liegen in den ländlichen dünn besiedelten Gebieten in NRW nur zwei Prozent aller Facharztpraxen. So kommen in den ländlichen Gebieten statistisch gesehen fast achtmal so viele Menschen auf eine Facharztpraxis wie in den Städten. Bei den Arztpraxen für Allgemeinmedizin kommen in ländlichen Gebieten etwa doppelt so viele Menschen auf eine Praxis wie in den städtischen Gebieten. Als Reaktion auf die Zahlen warnte der Landkreistag NRW vor Lücken bei der Ärzteversorgung im ländlichen Raum.