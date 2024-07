Datenarbeiter aus Essen über ihren Job „Ohne uns könnte Social Media nicht existieren“

Es sind verstörende Einblicke in eine für die meisten Menschen verschlossene Welt, die das Berliner Weizenbaum-Institut derzeit ermöglicht: Datenarbeiter der Essener Filiale des Unternehmens Telus International berichten für ein Forschungsprojekt in einem Podcast anonymisiert von ihrem Alltag. Sie säubern im Auftrag des Konzerns Meta dessen Plattformen Facebook und Instagram von rassistischen, brutalen und anderen illegalen Inhalten, meist Videos. Ein Job, der die sogenannten Content Moderatoren an ihre Grenzen bringt. Hilfe seitens des Arbeitgebers gibt es ihrer Darstellung nach aber nur begrenzt. „Nach einem Video, das plötzlich eine Verstümmelung zeigt, ist man erstmal nur geschockt“, sagt einer von ihnen, „man ist ja auch nur ein Mensch.“