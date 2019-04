32 Einsätze bei Hochzeitsfeiern am vergangenen Wochenende : „Autobahnen sind keine privaten Festsäle“

Düsseldorf Immer wieder sorgen derzeit exzessive Hochzeitsfeiern für Schlagzeilen. Auf der Autobahn werden Fotos gemacht, im Konvoi geht es über rote Ampeln. Dagegen will das NRW-Innenministerium jetzt verstärkt vorgehen.

Wie Innenminister Herbert Reul (CDU) mitteilte, sollen Straßenblockaden durch Fahrzeugkonvois ausgelassener Hochzeitsgesellschaften nicht länger hingenommen werden. „Autobahnen und Innenstädte sind keine privaten Festsäle“, erklärte er am Mittwoch in Düsseldorf. „Die Polizei in Nordrhein-Westfalen geht gegen Exzesse vor und versteht da keinen Spaß.“

Allein am vergangenen Wochenende sei die Polizei im Land 32 Mal bei Feierlichkeiten eingeschritten, hieß es. Ein Fall ereignete sich am Sonntag auf der A 57 bei Köln, wo die Polizei eine Hochzeitsfeier mitten auf der Autobahn unterband. Mehrere Menschen hatten dort gefeiert und getanzt. In Duisburg rückte die Polizei am Samstag gleich zwei Mal aus, um feierwütige Hochzeitsgäste zu stoppen – mittags fielen bei einer Feier Schüsse, am späten Abend fuhr ein lärmender Autokorso in der Innenstadt mehrfach über Rot.