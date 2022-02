Nachdem das Jahr 2021 in Nordrhein-Westfalen vor allem von der Hochwasserkatastrophe geprägt war, startete 2022 im Februar stürmisch mit einer Reihe von Orkantiefs, die über das Land zogen. Der Sturm „Ylenia“ hat in der Nacht zum 17. Februar für zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Hier räumen Feuerwehrleute einen Baum unter dem Triebwagen der Nordwestbahn in Dorsten weg.