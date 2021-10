Am 14. Juli begannen die verheerenden Regentage: Starkregen hat in Hagen für teilweise chaotische Zustände gesorgt. Anwohner leiten hier bei Aufräumarbeiten an einer Straße im Ortsteil Hohenlimburg das ablaufende Wasser. Neben dem Kreis Hagen ist auch die Eifel von dem extremen Unwetter stark betroffen.