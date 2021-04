Das Wetter in NRW zeigt sich schon zu Beginn des Jahres 2021 von seiner launischen Seite: Erste kam das Hochwasser, dann der Wintereinbruch - gefolgt von frühlingshaften Temperaturen. Ein Überblick.

6. April: Lastwagen und Autos stehen sich nach einem überraschenden Wintereinbruch auf der Autobahn 45 im Stau. Schneefall hat in Teilen von NRW am ersten Tag nach Ostern den Berufsverkehr behindert. Eine Woche zuvor herrschten fast sommerliche Temperaturen.