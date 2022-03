Nach zweijähriger Corona-Pause : "Extraschicht" feiert ihren 20. Geburtstag nach

Oberhausen Die Extraschicht feiert am 25. Juni ihre 20. Geburtatstag nach. Eigentlich hätte das Jubiläum bereits vor zwei Jahren gefeiert werden sollen, wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung aber zweimal abgesagt werden.

Das teilte die Ruhr Tourismus GmbH am Donnerstag in Oberhausen mit. An 43 Spielorten in 23 Städten sind kulturelle Veranstaltungen wie Theater, Konzert oder Performance zu erleben.

Als neue Spielorte mit dabei sind in diesem Jahr erstmals der WDL-Luftschiffhangar in Mülheim an der Ruhr, der Zechenpark Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort und das Trainingsbergwerk Recklinghausen. Rund 200.000 Gäste werden zu der „Extraschicht“ erwartet. Veranstaltungsorte sind ehemalige Zechen und Maschinenhallen, Hochöfen, Parks, Museen sowie Brauereien. Nach dem Umbau beteiligt sich auch das Gasometer Oberhausen wieder an dem Veranstaltungsreigen. Weitere Infos und Tickets gibt es hier.