Ermittlungen zu Explosionen in Köln „Die Verbindungen zu niederländischen Straftätern lassen sich bereits belegen“

In Teilen der Anwohnerschaft und der Geschäftsleute in der Kölner Innenstadt herrscht nach den beiden Anschlägen auf einen Nachtclub und ein Bekleidungsgeschäft große Verunsicherung. Die Polizei konnte den oder die Täter noch nicht ermitteln. „Wir als Polizei stehen vor großen Herausforderungen durch beispiellose Fälle der Gewalt und Schwerstkriminalität, die es in Köln so noch nicht gegeben hat“, sagte Kölns Kriminaldirektor Michael Esser auf einer Pressekonferenz am Donnerstag im Kölner Polizeipräsidium. „Wir nehmen die Sorgen der Menschen sehr ernst. Wir sind mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz zum Schutz der Bevölkerung“, so Esser weiter.