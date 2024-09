Diesmal in Wachtberg Erneute Explosion in NRW vor Hauseingang – wieder „Mocro“-Mafia?

In der Nacht zu Sonntag, gegen 04.30 Uhr, kann es zu einer Explosion vor der Haustür eines Einfamilienhauses in der Eduard-Fischer-Straße in Wachtberg-Adendorf bei Bonn. „Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt, jedoch entstand im Bereich der Tür erheblicher Sachschaden“, so die Polizei.