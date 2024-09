Explosion vor Kölner Nachtclub „Ermittlungen gehen Richtung Mocro-Mafia“

In den vergangenen Monaten hatte es in NRW bereits ähnliche Sprengungen in Köln, Engelskirchen, Duisburg und Düsseldorf gegeben, die nach Einschätzung der Polizei in einem direkten Zusammenhang stehen. Auch eine brutale Geiselnahme in Köln fällt darunter. Im Fokus der Ermittlungen steht dabei die sogenannte niederländische Mocro-Mafia.