War es die „Mocro-Mafia“? Explosion vor Haus in Wachtberg – Polizei befragt Zeugen

Nach Angaben der Polizei hatte es in Wachtberg am selben Haus bereits am 11. September eine Explosion gegeben - allerdings wesentlich kleiner. Der Polizeisprecher sprach von „Böller-Qualität“ und einer minimalen Beschädigung an der Haustür. Im neuerlichen Fall seien gleich mehrere Notrufe eingegangen. Das mache den qualitativen Unterschied deutlich. Der Fall werde bei den Ermittlungen aber natürlich einbezogen.