Herbert Reul zum Fall Ratingen „Ich frage mich, ob man mit der Sondersitzung nicht noch etwas hätte warten können“

Der Beschuldigte war zuvor dreimal wegen einfacher Körperverletzungsdelikte der Polizei bekannt gewesen, und gegen ihn lag ein offener Haftbefehl zur Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe vor. „Einfache Körperverletzung bedeutet in diesem konkreten Fall übersetzt: Es waren zwei Ohrfeigen und ein Schlag an die Schläfe. Die Opfer waren Nachbarn – es ging hier also um Nachbarschaftsstreitigkeiten“, sagte Reul. In dem Fall sei der Haftbefehl bei der Polizei Mettmann am 27. März 2023 eingegangen. „Die Kripo hat dann geprüft und den Haftbefehl nach sachgerechter Bewertung an den Bezirksdienst zur Vollstreckung weitergeleitet“, erklärte Reul.