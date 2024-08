Explosion in Kölner Wohnhaus Hat die Mocro-Mafia wieder zugeschlagen?

In den vergangenen Wochen hatte es Sprengungen in Köln, Engelskirchen, Duisburg und Düsseldorf gegeben, die nach Einschätzung der Polizei in einem direkten Zusammenhang stehen. Auch eine brutale Geiselnahme in Köln fällt darunter. Im Fokus der Ermittlungen steht die sogenannte niederländische Mocro-Mafia. Unter diesem Begriff werden Drogenhändler zusammengefasst, die teils marokkanischer Herkunft sind. Mitglieder der Mocro-Mafia schrecken selbst vor Morden an prominenten Personen nicht zurück – etwa am niederländischen Investigativjournalisten Peter de Vries, der vor drei Jahren in Amsterdam auf offener Straße erschossen wurde.